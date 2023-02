Anche il campionato inglese si trova a dover fare i conti con la giustizia sportiva, in virtù delle manovre illecite del Manchester City effettuate nelle sessioni di mercato degli ultimi anni, arrivando a vioare più volte il fair play finanziario. Alla luce dell'alterazione di queste regole, stando a quanto riportato in queste ore dall'Indipendent, moltissimi club della Premier avrebbero chiesto la retrocessione in Championship dei citizens.