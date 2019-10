Il futuro di Massimiliano Allegri in panchina sarà, quasi certamente, in Premier League. Sono forti i rumour che lo vogliono vicino a Manchester United e Tottenham, con Ole Gunnar Solskjaer e Mauricio Pochettino in bilico dopo un avvio di stagione molto deludente. L'ex tecnico della Juventus, però, come riportato dal Sun in Inghilterra, avrebbe chiesto di rimandare il suo ritorno in panchina alla prossima estate, senza subentrare a stagione in corso a nessuno dei manager di Premier.