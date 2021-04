La Premier League e la Federcalcio inglese stamattina si sono incontrati con i 14 club che non aderiranno alla SuperLega (le sei squadre inglesi che fanno parte dei fondatori sono Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham) per discutere delle implicazioni di questo progetto. I 14 club in questione hanno rifiutato con forza l'idea di tale competizione.



La Premier sta prendendo in considerazione tutte le azioni possibili per impedire alla SuperLega di andare avanti e farà di tutto, insieme alla Uefa e alle altre istituzioni politico-calcistiche, per dissuadere i club "dissidenti" a realizzare la SuperLega.