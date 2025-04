La Premier League piomba su Federico Gatti: la posizione della Juventus

La Premier League torna a essere un’insidia concreta per il calciomercato della Juventus, impegnata nella costruzione di un nuovo ciclo vincente basato su un forte nucleo di giocatori italiani. Tra i profili ritenuti fondamentali per questo progetto c’è anche Federico Gatti, difensore che si è ritagliato un ruolo sempre più importante nella rosa bianconera grazie alla sua crescita costante e al rendimento solido.Tuttavia, Gatti continua a ricevere attenzioni dall’Inghilterra, e in particolare dal Newcastle. Il club inglese aveva già manifestato interesse nei mesi scorsi e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare all'assalto nella prossima sessione estiva di mercato. La Juventus, dal canto suo, considera il giocatore un punto fermo per il futuro, sia per il suo valore tecnico sia per l’identità italiana che incarna, elemento centrale nella strategia della dirigenza.

La corte della Premier, però, è sempre insidiosa, soprattutto per le possibilità economiche che le squadre inglesi possono mettere sul piatto. La sfida per la Juve sarà quella di resistere alle offerte e blindare i propri talenti, per evitare che il progetto tecnico venga indebolito proprio nel momento in cui si cerca di gettare le basi per tornare ai vertici.