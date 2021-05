La data del 30 giugno è segnata con un grosso cerchio rosso in tutti i calendari presenti nella sede dellaalla Continassa. Entro quel giorno, quando verranno chiusi i bilanci, la società bianconera dovrà registrare 100 milioni di plusvalenza, per rendere sostenibili le perdite e tornare attivamente sul mercato. La cifra è importante e, per questo, il club sarà costretto a fare dei sacrifici. In precedenza, vi abbiamo parlato della situazione di indicato come possibile partente . Ora, nella lista dei sacrificabili, sarebbe finito anche WestonRICHIESTA ECONOMICA - Grazie ad un'ottima prima parte di stagione, il centrocampista statunitense ha convinto tutti alla, tanto da spingere i dirigenti a riscattare interamente il suo cartellino dallo. Questa, però, non rappresenta una garanzia per il suo futuro a Torino. Secondo quanto riporta calciomercato.com,avrebbe diversi club estimatori ine questo è ben noto ai dirigenti della Vecchia Signora. La richiesta economica si aggirerebbe intorno ai 30 milioni, nel caso in cui le trattative si chiudessero proprio entro il 30 giugno. Questo permetterebbe alla società di registrare una ricca plusvalenza e tirare una profonda boccata d'ossigeno dal punto di vista economico.