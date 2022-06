Matthijs de Ligt può davvero lasciare la Juventus. Il difensore olandese è sotto contratto fino a giugno 2024 con il club bianconero, con cui ha parlato di rinnovo per altri due anni fino al 2026, ma senza trovare ancora una quadra. Tanti i nodi da risolvere, legati soprattutto a quella clausola rescissoria da 125 milioni di euro sul suo contratto. Una cifra che tutela la Juve, ma non spaventa i grandi club inglesi come Manchester City e United e soprattutto Chelsea, pronto a offrire l'attaccante tedesco Werner come parziale contropartita tecnica per il grande colpo. E la Juve, con chi lo sostituisce?



I NOMI - I dirigenti bianconeri si muovono e guardano al mercato con grande attenzione: il primo nome è quello di Kalidou Koulibaly, anche se il Napoli a un anno dalla scadenza del contratto spara alto, mentre restano vive le idee Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina, entrambi più vicini all'Inter. Invece all'estero si seguono dei profili più giovani come il brasiliano Gabriel dell'Arsenal, il francese Badiashile del Monaco e il croato Gvardiol del Lipsia. E c'è un retroscena su Botman: doveva andare al Milan, sembra diretto al Newcastle, ma anche la Juve ci ha pensato, più di una volta, ma ora solo un tentativo in extremis molto convincente potrebbe far saltare il banco.