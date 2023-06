La Premier League ha dato il suo responso, ovvero ha bocciato quasi tutti i giocatori che erano arrivati in prestito dalla Juve. Per Arthur e Zakaria, soprattutto il primo, pochissime chance di mettersi in mostra. Solo 13 minuti a inizio stagione per il brasiliano, che poi complica anche l'infortunio non è più tornato in campo. Per Mckennie situazione diversa; lo statunitense ha giocato nei sei mesi di prestito al Leeds ma senza risultati importanti e con la retrocessione finale. L'unica eccezione è Kulusevski, per cui l Tottenham chiederà uno sconto rispetto ai 35 milioni di euro. Lo riporta Gazzetta dello Sport.