Tesoretto. Questa è la parola chiave per la Juventus, per il suo mercato e per il futuro. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono al lavoro per sfoltire l’organico e incassare. Ma con chi? Negli ultimi giorni un nuovo nome è tornato in trend topic:per cui si è riacceso l’interesse da parte dei club di Premier League. Da tempo sulla lista di Monchi per l’Aston Villa, ora c'è anche l’Everton. I Toffees volevano Gnonto, ma hanno chiesto informazioni per il 2003 bianconero., sottolinea Tuttosport.- E da questo possono dipendere anche gli altri incastri sulle fasce. Luca Pellegrini andrà sicuramente via dalla Continassa, nonostante la pista Lazio si stia raffreddando, lasciando spazio all’offerta da 8 milioni del Nizza. E non solo. Ci sono tante riflessioni in corso anche per Cambiaso, richiesto e valutato sempre 20/25 milioni dalla Juventus, e lo stesso per Koni De Winter, destinato a lasciare la Juve nel mese di agosto. Lo vogliono Genoa, Udinese e Frosinone, oltre a Everton e Lille. E la Juve? Vuole incassare 15 milioni.