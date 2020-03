1









Con un mondo del calcio fermo a causa del coronavirus, è lecito fermarsi e analizzare quanto successo nella parte di stagione trascorsa. L’ex centrocampista di Palermo e Genoa Giovanni Tedesco ha rilasciato un’intervista a Mediagol.it, soffermandosi sulla lotta scudetto: “La Juventus continua ad avere qualcosa in più rispetto alle concorrenti. Anche se io personalmente sono un grande estimatore di Antonio Conte, per mia è il più grande allenatore in circolazione. Il tecnico dell’Inter è riuscito a ridurre le distanze tra la squadra nerazzurro e il club bianconero, ma ancora c’è un gap”.