La posizione della Juventus su Nicolò Savona

Il Newcastle continua a osservare con attenzione il mercato europeo in cerca di rinforzi per la difesa e, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ha messo nel mirino Nicolò Savona, giovane talento della Juventus. Classe 2003, Savona è reduce da una stagione sorprendente, in cui ha compiuto il salto dalla Next Gen alla Prima Squadra, guadagnandosi minuti e fiducia grazie a prestazioni solide e affidabili.Il difensore centrale si è fatto notare anche a livello internazionale, attirando l’interesse di diversi club inglesi. Dopo i sondaggi del Manchester City, ora è il Newcastle a prendere in considerazione un’offerta concreta per assicurarsi le prestazioni del bianconero.

Savona ha rinnovato fino al 2030, ma la Juve valuta

La Juventus ha recentemente blindato Savona con un rinnovo di contratto fino al 2030, segno della fiducia del club nel potenziale del giovane difensore. Tuttavia, il giocatore non è considerato incedibile, soprattutto se dovesse arrivare una proposta economicamente vantaggiosa.Il Newcastle, forte della propria disponibilità finanziaria, potrebbe presentarsi con un’offerta significativa già nelle prossime settimane. La Juventus resta vigile, pronta a valutare ogni scenario per il futuro del suo giovane talento.