La posizione della Juventus su Comuzzo

Pietro, giovane difensore centrale classe 2005 della, continua a essere nel mirino diper la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entrambi i club seguono con attenzione la situazione del giocatore, che nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare sotto la guida di Palladino.La Fiorentina valuta il suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante per un talento ancora in fase di crescita. Tuttavia, se Comuzzo dovesse continuare a trovare poco spazio in squadra, il club viola potrebbe rivedere al ribasso le proprie richieste, rendendo l’operazione più accessibile per le società interessate.

La Juventus e il Napoli, entrambe alla ricerca di rinforzi in difesa, potrebbero quindi approfittare della situazione per provare a strappare il giovane centrale alla concorrenza. La prossima estate si preannuncia calda sul fronte mercato, con Comuzzo che potrebbe diventare uno dei protagonisti delle trattative.