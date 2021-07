Nel corso della conferenza stampa della nuova dirigenza della Juventus, il ds Federico Cherubini ha fatto il punto sul futuro di: "Nessun segnale da parte di Cristiano, in particolare rispetto a quanto è nell'aria, sembra si debba necessariamente parlare di un trasferimento. Non c'è segnale di Cristiano in questo senso, né della Juventus. Parliamo di un giocatore che ha fatto 44 partite e segnato 36 gol. I numeri a volte nascondono molte verità. Siamo contentissimi che Cristiano Ronaldo, appena terminato il giusto riposo, si aggregherà alla squadra. Il ritiro inizierà il 14 luglio con tanti nazionali assenti".