Alcuni tifosi sognano il ritorno di Allegri sulla panchina di Allegri, stufi degli alti e bassi di Sarri finito nel mirino dopo due sconfitte nelle ultime tre partite. L'allenatore era stato preso per far vedere il bel gioco che non c'era stato con Max ma che in realtà anche con il nuovo allenatore si è visto poco e niente. Da parte della Juve non arrivano conferme sul possibile ritorno di Allegri sulla panchina bianconera: né per ora, né per giugno; il club conferma la piena fiducia a Maurizio Sarri.