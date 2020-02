La Juventus non conferma l'interesse per Chris Smalling. Il difensore in prestito alla Roma dal Manchester United compirà 31 anni il prossimo novembre e il club bianconero non ha nessuna intenzione di fare un investimento importante sul giocatore, soprattutto se in panchina dovesse rimanere Maurizio Sarri che preferisce difensori con altre caratteristiche. Inoltre, i Red Devils stanno giocando al rialzo sperando anche in un riscatto da parte della Roma: la possibilità di un'asta non piace alla Juventus che ha fatto sapere di non essere interessata al Smalling.