Matthijs De Ligt andrà davvero via dalla Juventus? Le recenti dichiarazioni del super agente Mino Raiola sono il preludio a una cessione del difensore olandese da parte del club bianconero? Facciamo chiarezza con l'ausilio di Calciomercato.com:La Juve punta su De Ligt e lo ritiene incedibile. Questo è il grande assunto di base attorno a cui ruota tutta la questione. E la società, come dimostrano le successive parole di Maurizio Arrivabene, non ha gradito le esternazioni di Raiola. Il 22enne Matthijs ha un contratto fino al 2024 ed è il giocatore più pagato della rosa bianconera: 12 milioni di euro all'anno. E rimarrà tale anche col rinnovo di Paulo Dybala, che toccherà al massimo quota 10 milioni annui.Circolano in giro tante cifre. Quelle reali sono le seguenti: si attiva la clausola da 125 milioni alla fine di questa stagione, che salirà a 140 a giugno 2023.Ad oggi registriamo l'interesse concreto di Barcellona, Paris Saint-Germain e Tottenham. Sotto a chi tocca, non sarà certo un'impresa facile portare De Ligt via da Torino.