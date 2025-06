La posizione del Paris Saint-Germain su Kolo Muani

2025 Getty Images

La Juventus vuole continuare a puntare su Randal Kolo Muani, protagonista di una stagione più che positiva in maglia bianconera. Arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain lo scorso gennaio, l’attaccante francese ha realizzato 10 gol in 20 presenze, guadagnandosi la fiducia di Igor Tudor e l’apprezzamento della dirigenza juventina.Per questo motivo, la Juve ha avviato i contatti con il PSG per prolungare il prestito anche per la stagione 2025/26, proponendo una formula con diritto di riscatto facilmente attivabile. Secondo L’Équipe, si tratta di una mossa strategica per trattenere il giocatore, evitando un’asta di mercato.

Tuttavia, il PSG non fa sconti: il club parigino preferirebbe cedere Kolo Muani a titolo definitivo per monetizzare e reinvestire. Non è esclusa una nuova cessione in prestito, ma solo alle condizioni giuste.Nel frattempo, cresce la concorrenza dall’Inghilterra: Chelsea e Manchester United osservano da vicino la situazione e potrebbero presto avanzare offerte.