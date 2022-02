In seguito alla decisione della Federcalcio della Polonia di non disputare il playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Russia, anche l'attaccante polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha preso posizione al riguardo: "La decisione giusta! - ha scritto su Twitter - Non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia in una situazione in cui le aggressioni armate all’Ucraina vanno avanti. I calciatori ed i tifosi russi non sono responsabili di tutto questo, ma non possiamo far finta che non stia succedendo niente".