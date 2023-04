"Oddio, vedendo quanto deciso, uno di 22 anni da ora in avanti si potrà chiamare di nuovo giovane...". Inizia così, il piccolo eppure lungo sfogo di Allegri in conferenza stampa sulla tematica "giovani", ormai carissima all'allenatore bianconero.Di fatto, da Under 19 si passerà ad Under 20 a partire dalla stagione 2024-2025."Ma fa parte dell'Italia, se va bene a loro va bene a tutti, ma non lamentiamoci se chiamiamo giovani un ragazzo di 22 anni. Credo che ci siano tante cose da sistemare", ha proseguito il tecnico, che già nelle scorse conferenze aveva scherzato sui (non tanto) giovani ventenni, che a quell'età "hanno già due figlioli". Non è un caso che Allegri lodi particolarmente le strutture - "poche squadre hanno due centri sportivi come noi" - e il progetto Next Gen, unico in Italia. La controparte, cioè Lega e Federazione, viaggiano nella direzione opposta a quella che vorrebbe intraprendere l'alenatore. "Per sistemare le cose bisogna decidere - ha aggiunto -, ma non lo fanno mai...".