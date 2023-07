Le parole di Katia Serra a Rai Sport:"Girelli out? Spero che qualcuno chieda alla ct il motivo, va data una spiegazione perché con la sua fisicità e bravura di testa avrebbe dato una mano anche dietro. Inoltre sia dall'inizio che a gara in corso la sua qualità avrebbe aiutato molto. Non so se avesse problemi fisici, nel pre gara non è arrivata nessuna notizia in questo senso, ma può anche essere. In questo caso la si è voluta conservare per l'ultima, decisiva, gara anziché rischiarla in questa".