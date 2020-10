2









Sassuolo-Crotone come Juventus-Sampdoria? Il fallo di mano del difensore rossoblù che ha portato al rigore trasformato da Ciccio Caputo, secondo il giornalista Paolo Ziliani: "Qualcuno ricorda una scena così per il mani (netto e ravvicinato come quello di Pereira) di Bonucci in Juventus-Sampdoria? Rizzoli può spiegare perché allora non intervenne il VAR? Sky può spiegare perché non mostrò il replay (lo fece frettolosamente nell’intervallo). Grazie".



