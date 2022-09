Dopo la domenica nera di Monza e i due giorni di riposo, una Juventus a ranghi decisamente ridotti è tornata ad allenarsi. Gran parte della prima squadra, infatti, è stata convocata dalle rispettive Nazionali: il resto ha svolto una seduta a Vinovo con la Juventus Next Gen. Chi deve invece recuperare dagli infortuni è rimasto alla Continassa.- Da Juventus.com: "Sono 14 i giocatori della Prima Squadra convocati dalle rispettive Nazionali, ma chi è rimasto a Torino si è ritrovato per iniziare a preparare il prossimo appuntamento. Nello specifico i bianconeri scenderanno in campo domenica 2 ottobre, alle ore 20:45, per affrontare il Bologna all’Allianz Stadium. Sarà questa la prima gara dopo la sosta.Chi non è partito per gli impegni con le rispettive Selezioni, dunque, è sceso in campo questo pomeriggio. Non, come sempre accade, alla Continassa, ma al Training Center di Vinovo per un allenamento con i giovani bianconeri della Next Gen, principalmente focalizzato sulla parte atletica.Domani appuntamento al mattino, nuovamente a Vinovo".