Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, ha parlato a RadioBianconera del futuro del compagno di vita, difensore appena rientrato alla Juventus e pieno di dubbi su cosa vorrà fare di lui la società bianconera sul mercato.

LE PAROLE DELLA PERSICO -: "Vedremo, il mercato è lungo. Ci sono i buoni propositi però per rimanere a Torino. Daniele si sta allenando ed è pimpante, è pronto per far bene quest'anno. Si sente un po' con tutti gli altri juventini. È stato un anno molto intenso e impegnativo prima in Francia e poi a Cagliari".