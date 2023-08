Respiro corto, palpitazioni e un filo d’ansia. È questa la naturale reazione del corpo umano quando viene a contatto con l’acqua fredda e in molti l’avranno provata e riprovata sotto la doccia, in questa estate a tratti torrida. Reazioni che si amplificano se nell’acqua gelida ci si fa un bagno, immergendosi fino in fondo.. E la reazione è simile a quella descritta per il corpo umano ed è quella che guida le strategie di questa sessione di mercato.. A partire dalla permanenza di, al di là delle evidenti tensioni emerse nel finale dell’ultimo campionato. Per poi passare all’affondo per Romelu, alla trattativa per, allo sfoltimento della rosa che, oltre agli esuberi, vede diversi giovani con le valigie in mano in cerca di un club che possa concedere loro un minutaggio maggiore rispetto a quello che troverebbero in una Juventus con un calendario semi vuoto.I processi sportivi sono alle spalle, quel capitolo è archiviato. Le conseguenze, però, sono più pesanti rispetto a quelle che qualcuno sottovaluta. L’esclusione dallacrea un buco che va ad aggravare una situazione economica già non semplice. Sfoltire la rosa e liberarsi dei ricchi ingaggi è un primo passo, ma non basta.. Questo è l’obiettivo, a questo porta la strategia adottata.