Compie oggi 50 anni uno dei gol più belli ed eleganti della storia della #serieA: il colpo di tacco di un 20enne Roberto Bettega in Milan-Juventus 1-4 del #31ottobre 1971. pic.twitter.com/wI4cdbfEbd — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 31, 2021

Un gol elegante e bellissimo, di un giovane bianconero che poi sarebbe diventato una leggenda: era ilquando- allora ventenne - siglò il suo celebre gol di tacco a San Siro, durante un Milan-Juventus che sarebbe finito 4-1 per la Juve. Un gol che compie 50 anni oggi, un gol di quelli in bianco e nero, da guardare e riguardare. Dello stesso Bettega, Causio e Anastasi le altre reti di quel match, in un confronto con grandi nomi in campo e in panchina. Vycpalek, Furino, Capello da un lato; Rocco, Rivera, Prati, Schnellinger dall'altro. Il video: