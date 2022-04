Confermiamo, non c'è paragone tra il gioco espresso dagli undici di mister Mussa e quello di Allegri — U.S. Pergolettese (@USPergolettese) April 26, 2022

Lagioca meglio della? Sì, secondo la società gialloblù è davvero così. Il club di Serie C - peraltro avversario dell'Under 23 bianconera nel girone A di Lega Pro - è intervenuto in un dibattito social con un simpatico commento in risposta a un tifoso bianconero, che si lamentava del fatto che la squadra dinon potesse giocare come quella lombarda guidata da, fresca di una miracolosa rimonta con annessa salvezza. "Siamo la Juventus, non la Pergolettese", ha scritto un sostenitore della Vecchia Signora, al quale è arrivata la replica del club di terza serie: "Confermiamo, non c'è paragone tra il gioco espresso dagli undici di mister Mussa e quello di Allegri". Un tweet che sembra aver colto nel segno, anche solo osservando i tanti commenti di apprezzamento dei tifosi della Juve.