1









Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli sta valutando un turno di stop per l'arbitro La Penna, non facendolo rientrare nelle designazioni della 15esima giornata. Scrive Gazzetta: "Un provvedimento - che Rizzoli non intende come punitivo ma volto a far ritrovare al protagonista la serenità necessaria ad arbitrare - e che quest’anno ha già preso con Giacomelli, Nasca, Maresca e Piccinini dopo alcuni discussi arbitraggi in particolare in Milan-Roma, Inter-Parma e Roma-Sassuolo".