Federica Pellegrini non ci sta. Ospite a Tutti convocati, la nuotatrice azzurra ha espresso il suo dissenso sulla centralità data al calcio e non agli altri sport, sul tema della ripresa delle attività una volta che l’emergenza coronavirus si sarà attenuata: “Devo dire che quando sento parlare di ripresa dello sport, sento solo parlare di calcio. Questo mi dispiace. Non voglio togliere nulla al calcio, ma esistono anche altri sport e sono importanti. Il calcio porta tanti soldi, è logico, ma nei telegiornali mi sarebbe piaciuto sentire parlare anche degli altri sport”.