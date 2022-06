Ormai dovrebbe essere davvero questione di giorni, ma non ci sono dubbi sul fatto che la Juve, con Angel Di Maria, di pazienza ne abbia avuta parecchia. Sono settimane, infatti, che la Signora attende una risposta dal Fideo, che per il suo ultimo anno in Europa ha ricevuto un'offerta allettante anche dal Barcellona e quindi si è preso tutto il tempo per decidere dove accasarsi prima di chiudere la sua carriera in patria al Rosario Central. Come racconta Tuttosport, c'è un motivo ben preciso - e anche abbastanza semplice - per cui la Signora è rimasta in una posizione di "tranquilla" attesa (pur continuando a vagliare le possibili alternative): il fatto è che l'argentino, svincolatosi a parametro zero dal PSG, è davvero cruciale per il gioco di Massimiliano Allegri, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri chiedendo alla società di fare tutto il possibile per ingaggiarlo.