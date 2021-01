1









L'inchiesta Last Banner ha smantellato la curva della Juventus, ha tolto i loghi dei gruppi organizzati e li ha esclusi dalle gare, ben prima che la situazione coronavirus chiudesse totalmente in cancelli dello Stadium. Un'inchiesta ancora in corso, con diversi ultras imputati e la Juve costituita come parte civile. Ecco alcuni passaggi e parole, ricostruite così dal Corriere della Sera:



LA PAURA DEGLI STEWARD - "​Verso la fine di un’udienza lunga quasi sei ore l’avvocato Maria Turco, parte civile per un dirigente juventino, fa la domanda che, da anni, frulla nella testa di qualsiasi persona, sportiva e non: «Come mai, così la facciamo diretta una volta per tutte, in tutti i settori dello stadio, nord, est, ovest, gli steward sono all’interno e invece, mi permetto, non solo a Torino, per quanto riguarda la curva sud sono posizionati solo all’esterno?». Risposta di Carmine Massarelli, dirigente della Digos di Lecce ma all’epoca in servizio in quella torinese, da responsabile della Squadra tifoserie: «Perché hanno paura». Commento del presidente del collegio, il giudice Roberto Arata, ma potrebbe essere lo stupore del cittadino qualunque: «Ecco, benissimo». In fondo, steward e ordine pubblico sono disciplinata dalla legge, da ultimo con decreto del ministero dell’Interno dell’agosto 2019".



NON IN CURVA - Gli imputati allo Stadium però non ci sono più. Perché? Non certo per il loro esse ultras, ma perché "accusati dal pm Chiara Maina di diversi reati: a vario titolo, associazione a delinquere, estorsione (per ottenere biglietti dal club), violenza privata (contro altri tifosi). Argomenta il poliziotto: «Quando c’è l’apprensione dei palloni — per prendere quelli che finiscono in curva, ndr — ho visto casi in cui lo steward non si è neanche avvicinato per recuperarlo: cioè, non lo fanno proprio, non vanno neanche a mettersi nelle condizioni di essere respinti». Pausa: «Magari l’avessero fatto, almeno mi davano la possibilità di intervenire, perché quello è comunque un reato previsto dalla legge 401 dell’89»".



JUVE-NAPOLI - E il Corriere chiosa riportando altri due eventi. Il ko contro il Napoli dell'aprile 2018: "Poi, tra le domande del pm e dei difensori — gli avvocati Monica Arossa, Giuseppe Del Sorbo, Ennio Galasso, Davide Richetta — salta fuori la forza che gli stessi ultrà potevano esercitare sul club, come il 25 aprile 2018, dopo Juve-Napoli, quando al gruppo «Tradizione non andò giù che i giocatori avessero scambiato la maglia» con gli avversari, dopo la sconfitta. «Cento-centocinquanta ultrà si presentarono a Vinovo e pretesero di parlare con i calciatori: la società fu costretta a farli uscire. Chiellini, Buffon e tanti altri, e quando anche i giocatori non direttamente chiamati in causa passarono in auto, tipo Dybala, Pjanic, furono costretti a fermarsi». Morale: «Il gruppo affermò la sua supremazia». Durante la partita, invece, la situazione in curva si era scaldata, tanto da far intervenire i reparti anti-sommossa: «Io ero presente e mi vide un ultrà: ci guardammo e per fortuna, anche grazie al suo intervento, tenne a bada tutta quella parte degli ultrà che stava per fronteggiare la polizia»".



BONUCCI - E il ritorno di Bonucci a Torino: "C’è anche l’episodio dei fischi a Bonucci, appena tornato dal Milan: «Lui, che era preoccupato, aveva cercato di capire l’umore (dei tifosi, ndr)». Poi ricevette la telefonata di «un referente di Sky, che lo preparò: “Ho saputo che ci sono questi cori, sappi però che non sono per te, ma contro la società”»".