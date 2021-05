di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Allegri contro la Juventus Women! Tutto vero, ed è iniziata così la Partita del Cuore, con l'ex tecnico bianconero che torna all'Allianz Stadium dopo 5 anni di successi. Alla fine a vincere è stato proprio l'ex allenatore, in campo nella Nazionale Cantanti autrice di 7 reti contro le 5 dei Campioni per la Ricerca.



LA PARTITA



90' - Finisce qui! Vince la Nazionale Cantanti per 7-5.



85' - Arriva il settimo gol del Nazionale Cantanti: a segno Max dei Binario!



80' - Santini! Dopo una grande azione di Bassetti, arriva una traversa sul quale arriva Santini: è 6-5.



66' - Maicon s'infila in mezzo e punge il portiere: è 6-4.



63' - Moreno: vantaggio per la Nazionale Cantanti!



61' - Ancora Ribery! 4-4!



53' - Gol di Ribery! E i campioni si portano al 4-3!



52' - 4-2 della Nazionale Cantanti! Gran contropiede di Santini, che va in gol di scavetto contro Dida.



45' - Riparte il match! 45' - Finisce qui il primo tempo! Con il 3-2 di Leclerc su magia - respinta - di Andrea Pirlo e Pavel Nedved!



30' - GOL di Sorrentino! E cambia il punteggio: è ora... 2-2 per la Nazionale Cantanti, su richiesta di mister Mihajlovic!



19' - GOL della Nazionale Cantanti! Moreno, in contropiede, infila Buffon! 2-1



15' - Fuori le Juventus Women! Entrano in campo i Campioni per la Ricerca. Ora Agnelli, Elkann e Pirlo contro Allegri!



7' - GOL GIRELLI! Juve Women in vantaggi: gran cross di Lundorf per Girelli, che gira in gol di testa



11' - GOL STASKOVA! Altro colpo di testa sul cross di Zamanian. 2-0!



1' - Calcio d'inizio!



Le formazioni iniziali.



Campioni per la ricerca: Giuliani, Hyyrynen, Gama, Bacic, Lundorf, Rosucci, Caruso, Bonansea, Zamanian, Girelli, Staskova.



Nazionale Cantanti: Dida, Bocelli, Maicon, Ligabue, Sorrentino, Bugo, Allegri, Ribery, Moreno, Ruggeri, Boosta. All. Capello