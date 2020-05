1









Notte amara quel 28 maggio 2003. Da cancellare ma indimenticabile allo stesso modo. L'amarezza per quella finale persa contro il Milan è troppo grande, ma è impossibile dimenticare quella grande parata di Gigi Buffon sul colpo di testa di Pippo Inzaghi. Un colpo di reni che in pochi sono in grado di fare, al quale La Gazzetta dello Sport ha voluto dare risalto 17 anni dopo quella partita. E questa scelta ha fatto scoppiare la rabbia dei milanisti, che sui social si sono risentiti per la poca importanza data alla loro squadra che quella sera vinse la Champions.



