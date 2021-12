La Juve vince 2-0 a Bologna nella nebbia grazie ai gol di Morata e Cuadrado. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Eccellente nel servire a Morata l’assist per l’1-0. Cambi campo e belle giocate. Sfiora la rete personale, trova uno Skorupski all’altezza. Merita comunque grandi applausi per la personalità che dimostra. Peraltro sta trovando continuità. Che sia una svolta per la sua avventura alla Juventus, peraltro in vista del rinnovo di contratto?Dal Corriere dello Sport:Dalla Gazzetta dello Sport:Bernardeschi 7 - Dopo Mancini, l'altro mentore è Allegri: sobrio, puntuale, fa cose belle e giuste, come l'assist a Morata e il lavoro di possesso a tutta fascia.