Sguardo serio, concentrato. Andrea Pirlo non vuole sbagliare nel nuovo ruolo di allenatore della Juve Under 23. L'ex centrocampista bianconero è stato presentato oggi dalle parole del presidente Agnelli e del CFO Fabio Paratici, e qualche minuto fa ha fatto questo post sul suo profilo Instagram: "Oggi inizia una nuova avventura - ha scritto Pirlo - La passione e l’ambizione sono quelle di sempre e sono pronto a condividerle con il mio giovane team! Ringrazio la Juventus per la stima e la fiducia. Ci vediamo in campo!".