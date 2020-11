2









810 minuti tra campionato e Champions. Danilo le ha giocati tutti. Tut-ti. E' il giocatore del quale Andrea Pirlo non può fare a meno, il jolly della difesa che può giocare sia a destra che a sinistra. Che sia a tre o a quattro. Lui c'è, sempre e comunque. E in caso d'emergenza può giocare anche largo a centrocampo come ha già fatto nel Manchester City di Guardiola. Un Danilo per tutti i moduli, che si adatta a ogni schema ed è diventato un punto fermo nella nuova Juve.



