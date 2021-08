Tra le prime indicazioni della nuova Juve di Allegri c'è un aspetto sul quale Max ha intenzione di continuare a puntare:. Il colombiano è quel giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero: può giocare ovunque, ma per davvero; mai una parola fuori posto, si adatta a ogni schema e a tutti i compiti da svolgere. Difende - sotto questo punto di vista è migliorato anche grazie ai consigli di Barzagli - e attacca, dribbla e copre. Corre, soprattutto. Veloce come un treno su quella fascia destra.- Terzino e mezz'ala, esterno di centrocampo e d'attacco. Ecco, Max l'ha provato ala contro il Barcellona; ma non è una novità. L'allenatore infatti vuole. Aspetto tattico: la nuova Juve partirà con un 4-4-2 di base che diventerà 4-3-3 in fase offensiva, quando Juan (o Chiesa) si alzerà per formare il tridente con due tra Ronaldo, Dybala e Morata.- Poi all'occorrenza, chiaramente, può fare anche il terzino destro. Quel ruolo nel quale, anche senza di lui,. La richiesta di Allegri di non cedere il terzino ex Milan - e suo pupillo - potrebbe essere proprio un indizio che spingerebbe Cuadrado qualche metro più avanti. Sulla linea dei centrocampisti o degli attaccanti, a seconda delle esigenze. Allegri prende appunti e studia, El Panita si adatta a tutto.