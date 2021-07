Dopo le esperienze con Juve, Chelsea e Inter,potrebbe allontanarsi per un po' dalla panchina. L'ex allenatore bianconero infatti, secondo il Corriere dello Sport, è in trattativa con Sky per fare da commentatore nelle partite di Champions League nelle quali saranno coinvolte le quattro squadre italiane: Inter, Juventus, Milan e Atalanta. La squadra di Allegri quindi potrebbe essere commentata proprio dall'allenatore che c'era prima della prima gestione di Max.