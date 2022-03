"Abbiamo sentito cosa dicono i tifosi ed è chiaro che vogliono l'accesso aperto senza che a nessun club venga concessa l'iscrizione permanente e il merito sportivo sia al centro della competizione. Pertanto, eliminiamo il concetto di "membri permanenti". E' parte del comunicato scritto dai club fondatori della Superlega ed emerso da alcune indiscrezioni nelle ultime ore, riportate da Deportes Cope. La lotta al sistema della Uefa prosegue con Juve, Real Madrid e Barcellona che rilanciano un progetto nuovo per il futuro sulla base di due chiari obiettivi:



"Il riconoscimento della Lega da parte di FIFA e/o Uefa o in alternativa ottenere un'adeguata protezione legale dalle corti europee nei termini in cui possa essere permesso ai club di partecipare sia alla Superlega che alle rispettive Coppe Nazionali e campionati nazionali"



I 10 PUNTI DELLA "NUOVA" SUPERLEGA:



1. La proposta della Superlega non è una competizione scissionista.

2. Abbiamo eliminato il concetto di membri permanenti, siamo aperti ai Club Europei.

3. La Superlega è un progetto che riconosce un sistema rotto.

4. Il ruolo della Uefa crea conflitti strutturali

5. Stretti legami con alcuni proprietari di club di stati non membri

6. Mancanza di gare di alta qualità

7. Controlli finanziari inadeguati

8. Mancanza di trasparenza e responsabilità in termini di solidarietà

9. UE sta perdendo gradualmente il controllo sul calcio

10. I Club di grandi città dislocati in piccoli Stati Membri non possono competere nel modello Uefa attuale.