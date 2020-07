L'inizio della Serie A 2020-21 potrebbe slittare dal 12 al 19 settembre. Dall'Assemblea della Lega di Serie A, in svolgimento oggi all'Hilton di Milano, emerge questa indicazione, relativa alla volontà di alcuni club di posticipare di sette giorni, rispetto al previsto, la partenza del prossimo campionato. In quel caso, il turno perso nella data del 12 settembre verrebbe recuperato il 2-3 gennaio. In attesa di concludere questo campionato quindi la testa è già proiettata alla prossima stagione: idee e ipotesi su quando iniziare, con la Juve che vorrà conquistare il decimo scudetto consecutivo.