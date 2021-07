Sarà il campo a stabilire il nuovo contratto di. O quasi. Tornato dalle vacanze, l'argentino ha già iniziato ad allenarsi alla Continassa e non vede l'ora di ripartire per mettersi alle spalle una stagione negativa. Il giocatore, d'accordo con la società e il suo agente, verrà valutato da Allegri per capire la forma fisica; è questa la priorità al momento. Poi, verrà discusso l'eventuale rinnovo per il quale offerta e richieste dipenderanno dalle sue condizioni.