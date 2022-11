Gianni, su Calciomercato.com, commenta così la mossa della proprietà della: "È un passo che porta molto distante rispetto alla Juventus di Andrea Agnelli, già si può dirlo, senza bisogno di conoscere il resto del prossimo cda o di chi sarà poi l’amministratore delegato. È un passo che la allontana definitivamente dal passato, è difficile immaginare di vedere in futurobrindare ancora in tribuna d’onore durante le partite. Già nel 2006, appena scoppiata Calciopoli, l’allora giovane nipote dell’Avvocato (da Gianni Agnelli stesso scelto per la sua successione) prese pubblicamente e platealmente le distanze dalla gestione Moggi, così come poi la successiva strategia difensiva del club. L’avvento di Andrea Agnelli e la sua strenua battaglia per riscrivere gli anni di Calciopoli, hanno in qualche modo riavvicinato Moggi alla vita pubblica della Juventus, pur senza nessun incarico ufficiale, soprattutto nei primi anni i consigli da “vicino di casa” sono stati spesso ascoltati dal giovane presidente bianconero. Quel tempo ora è definitivamente tramontato".