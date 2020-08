Tra le priorità della nuova Juve c'è quella di ringiovanire la rosa. L'addio di Matuidi e i prossimi di Higuain e Khedira confermano la volontà della società, che finora ha preso un classe 2000 (Kulusevski), un '96 (Arthur) e un '98 (McKennie). Ancora fase di stallo in difesa, che, secondo Tuttosport, potrebbe rinforzarsi con la promozione di Luca Coccolo, cresciuto nelle giovanili bianconere e nell'ultima stagione titolare nell'Under 23 di Pecchia. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2021, ma sono stati già avviati i contatti per il rinnovo.