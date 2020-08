L'idea di Andrea Pirlo è quella di schierarsi con una difesa a tre. Stile Conte, per capirci. I centrali della Juve al momento sono sei considerando anche Romero rientrato dal prestito al Genoa. Il nuovo allenatore sta già studiando le gerarchie della squadra, sembra non ci siano dubbi sui tre titolari che inizieranno la prossima stagione saranno Bonucci (intoccabile), Demiral (rientrato dall'infortunio) e capitan Chiellini, che ha iniziato a lavorare in anticipo rispetto ai compagni proprio per farsi trovare pronto al debutto. De LIgt out per circa tre mesi a causa dell'operazione alla spalla.