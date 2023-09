Una versione differente della Juve di Allegri, più votata all'attacco e al pressing offensivo, come dimostrano i nove gol realizzati in quattro partite. Ma resta comunque la Juve di Allegri, che non può trascurare la fase difensiva. E infatti, se è vero che le reti stanno arrivando, pera ora i bianconeri sono riusciti allo stesso tempo a blindare la porta difesa da Szczesny e Perin.l primo di Alex Sandro, uscito troppo tardi e mal posizionato, il secondo di Bremer, che ha regalato la palla a Luis Alberto.Sono passate solo quattro giornate e quindi è presto per poter trarre conclusioni definitive ma al momento la Juve è la seconda miglior difesa del campionato, dietro solo all'Inter (1 gol subito, che se mantenuta sarebbe migliore, come ricorda Tuttosport, persino di quella da record della stagione 2015/2016, quando i bianconeri completarono una clamorosa rimonta tricolore e chiusero il torneo con 20 reti incassate (solo 6 nel girone di ritorno). Non sarà semplice, anche perché comunque, al di là dei freddi numeri,Per il momento, l'unica gara in cui la Juve non ha concesso praticamente niente all'avversario è stata quella con l'Empoli. A Udine infatti, i bianconeri avevano più volte rischiato di far tornare in partita gli avversari. Una Juve più propositiva ed aggressiva mantenendo però l'equilibrio tanto caro ad Allegri; è questa la missione di Max.