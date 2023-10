La Juve è ripartita, per l'ennesima volta negli ultimi anni, ma in questa occasione l'ha fatto davvero. L'aumento di capitale - l'ultimo - ha aiutato a a sistemare in maniera definitiva i conti, così da poter impostare veramente una nuova Juventus: solida, vincente e sostenibile, così come l’ha disegnata John Elkann. Tanta discontinuità tra passato e presente, da Calciopoli alla Superlega al patteggiamento, tutte scelte politiche accompagnate però da una rivoluzione anche negli uomini e nelle strategie, ora votate alla piena sostenibilità. Così il 2023 è l’anno zero per scrivere un futuro che poggerà «su basi più reali», perché «il lavoro che è in atto e la solidità che questo aumento di capitale dà permette alla Juventus di progettare un domani forte in campo e anche fuori dal campo», scrive la Gazzetta.- La ricapitalizzazione di circa 200 milioni annunciata di recente servirà soprattutto a ripianare i debiti ma anche a lasciare aperta una porta sul mercato di gennaio. Niente spese folli, ma innesti mirati e oculati. La Juve del futuro sarà giovane, molto italiana e con stipendi più alla portata, come già si è visto nell'ultimo mercato. E chi la guiderà? Come si legge, "La proprietà è soddisfatta del percorso virtuoso iniziato in estate e anche di come la squadra ha cominciato la stagione.— e che tutti vogliono mettersi alle spalle — riportandola prima di tutto in Champions, poi chissà. Allegri è uno dei pochi reduci della vecchia Juve, il punto di raccordo tra un passato glorioso e un futuro che punta a diventarlo".