La prossima estate sarà quella che vedrà i cambiamenti più significativi perché il direttore sportivo bianconero ha la chiara intenzione di inserire due o tre figure a lui molto legate.Il primo è Giuseppe Pompilio, in scadenza di contratto a giugno, il suo addio al Napoli è sempre più una possibilità concreta. Secondo quanto risulta, l’attuale vice direttore sportivo del club azzurro è molto vicino all’accordo con la Juventus. Il suo ruolo dovrebbe rimanere invariato, salvo imprevisti la trattativa si concretizzerà nei prossimi mesi. L'altro è Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa, che nelle idee di Giuntoli sarebbe una figura molto importante da inserire nella struttura bianconera: anche in questo caso l’accordo non è lontano per la prossima stagione. Attenzione anche al possibile inserimento di una terza figura tra Matteo Scala, attualmente al Genoa, e Giancarlo Romairone.Giovanni Manna é un dirigente molto apprezzato dalla proprietà della Juve per il grande lavoro svolto con la Next Gen. Negli ultimi mesi ha lavorato molto bene anche con la prima squadra e ora in molti lo cercano, soprattutto Sassuolo e Lazio. Sta lavorando al fianco di Giuntoli per rinforzare la Juventus a gennaio, ma il futuro è ancora da scrivere, visto il contratto in scadenza con il club bianconero nel 2025. Solo nei prossimi mesi verranno fatte le valutazioni sulla prossima stagione.