Paolo Condò propone un'idea per la Juventus del prossimo anno: "Se Dybala dovesse confermare questo stato di forma, per il prossimo anno vedrei bene uno schema con l'argentino e Chiesa alle spalle di Ronaldo. Certo, va convinto il portoghese a fare il centravanti - ha detto a Sky Sport - L'esplosione di Chiesa è la cosa più importante di questa stagione. La prima dalla quale ripartire per il prossimo anno. Tutti noi lo conoscevamo come un talento, adesso l'abbiamo scoperto come un campione".