La nuova idea della Juventus per trattenere Conceicao

Juventus, il piano per trattenere Conceicao: nuovo prestito?

come si pensava nelle ultime settimane. Per due motivi come spiega il Corriere dello Sport; innanzitutto la Juve punta a cedere Nico Gonzalez e quindi a incassare le risorse da girare sull’acquisto del portoghese e poi sta lavorando alle cessioni dei vari Kelly, Weah,Mbangula, Kostic che potrebbero garantire un tesoretto utile al mercato. Per Conceicao il club bianconero sta pensando a soluzioni alternative al pagamento della clausola da 30 milioni.

La Juve non vorrebbe impegnarsi in un’unica soluzione per i 30 milioni richiesti dal Porto per l’acquisto definitivo e lavora sulla formula. L’idea, scrive il CorSport, potrebbe essere allungare di un altro anno il prestito oneroso (i bianconeri hanno versato 7 milioni più 2 di bonus nel 2024-25) e fissare l’obbligo di riscatto per la prossima estate, garantendo ai portoghesi la certezza dell’investimento. Resta da capire se il Porto aprirà a uno scenario di questo tipo considerando che fino ad ora è restato fermo sulla sua posizione senza venire incontro alla Juventus, in particolare sulle cifre.