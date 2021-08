Nell'amichevole di ieri contro l'Under 23 Massimiliano Allegri ha fatto le prove generali in vista del debutto in campionato contro l'Udinese in programma domenica., l'allenatore ha provato qualche nuovo esperimento in attesa di nuovi cambiamenti sul mercato tra partenze e possibili arrivi (si lavora anche alla pista Pjanic, ma arriverà solo in caso di partenza di un centrocampista).dal fischio d'inizio, con Danilo, Bonucci e Alex Sandro a formare il reparto. Tutti promossi a pieni voti, è vero che si giocava contro una squadra di Serie C ma. Bene anche il brasiliano, che tra tutti e tre è il giocatore che più si è dovuto adattare a giocare a tre. Un 3-4-3 che in fase difensiva si trasformava in 4-4-2, Morata, Dybala e Chiesa sono piaciuti molto ad Allegri anche e soprattutto perché si scambiavano spesso la posizione senza dare punti di riferimento all'avversario.- Rispetto alle ultime gare è salito anche il rendimento di Ramsey, che ha giocato meglio con un mediano come Bentancur vicino a lui. Il gallese è sempre in uscita dalla Juve maconsiderato alto dai club - tutti dalla Premier League - che si sono interessati a lui. Intanto l'ex Arsenal si prepara per un posto da titolare per la trasferta di Udine.