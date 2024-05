L'idea di Thiago Motta per la difesa della Juventus



Il piano per Calafiori

maestro? Certo, la sua squadra è stata una forza. Ma se si analizzano i numeri del suodei miracoli, emerge chiaramente che il vero punto di svolta non è tanto l'attacco, bensì la difesa. Con soli 30 gol subiti in 37 giornate, ildiha dimostrato una solidità difensiva impressionante, seconda solo all'Inter capolista (con 20 gol subiti).Una parte significativa del merito va a, il giovane difensore centrale che Motta ha trasformato da promessa a realtà solida. Calafiori si è rivelato uno dei centrali più sorprendenti del campionato, abile sia in fase di marcatura che di impostazione del gioco.La sua versatilità e la sua capacità di correre in avanti e contribuire alla manovra offensiva lo rendono un difensore completo. Non è un caso che Motta voglia portarlo con sé alla Juventus, per affiancarlo a, una versione potenziata del suo attuale compagno di reparto, Lucumi.Il piano è chiaro:, classe 2002, sogna di giocare per la Juventus con l'allenatore che ha contribuito alla sua crescita. Tuttavia, c'è un ostacolo: il Bologna. Nonostante il contratto in scadenza di Thiago Motta, la società emiliana non ha ancora preso una posizione definitiva sul suo futuro, così come su quello di Joshua, anche lui in orbita Juventus. Tuttavia, Calafiori è sotto contratto con il Bologna fino al 2027, e il presidente Joey Saputo vuole trattenere la giovane stella, forte delle sue ottime prestazioni contro la Juventus, che hanno visto Calafiori segnare i suoi primi due gol in Serie A proprio contro i bianconeri.Tuttavia, nel calcio tutto può cambiare rapidamente, e tanto Motta quanto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sono interessati alla possibile coppia. È già in programma una spesa di circa 25 milioni di euro per portare i due giocatori alla Juventus, dimostrando la chiara intenzione del club bianconero di puntare sul talento giovane e promettente per il suo futuro.