, come raccontato dal sito ufficiale bianconero:"Lo avevano anticipato le parole del Presidente Andrea Agnelli durante la celebrazione per il saluto al calcio di Barzagli, in occasione dell'ultima giornata casalinga di campionato: la sua maglia avrebbe trovato il suo meritatissimo posto allo Juventus Museum, insieme a quelle dei giocatori che hanno scritto la storia bianconera.Così è stato: un emozionato Barza ha fatto il suo ingresso nel Museo, ha incontrato il Presidente Paolo Garimberti, ma al momento della consegna, è successo qualcosa di molto speciale...".